Глава Нижнего Тагила Сергей Носов упомянул о своем уходе в отпуск

Так, на выставке вооружений RAE-2013 Сергей Константинович, заявил одному из региональных СМИ в ходе небольшого интервью, что с субботу он намерен уйти в отпуск. Должность первого заместителя мэра, о которой уже упоминали в средствах массовой информации, пока пустует. О ней как раз-таки и будет размышлять Носов на отдыхе.

Напомним, вообще у Сергея Константиновича в прежней структуре уже есть целых четыре заместителя - по финансово-экономической политике, по социальной политике, по городскому хозяйству, ЖКХ и строительству и помимо всего прочего есть руководитель аппарата Администрации. Однако:

Этот год мы прошли, занимаясь большими работами (основной объем усилий пришелся на дорожный ремонт), при непосредственном участии главы города как производственного менеджера: оперативки, совещания, разбор полетов. Но такой режим работы надо поправлять, потому что нагрузка на замов и на главу получается большой. Так что как минимум еще один зам необходим сообщил Сергей Носов изданию znak.com.