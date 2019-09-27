Политтехнологи рассказали «Новым известиям» об обмане с «независимыми» кандидатами

Политтехнолог, президент Фонда изучения электоральных процессов и электоральной политики Андрей Миронов считает, то «Единая Россия» начинает подстраиваться под протестные настроения. Например, члены партии не ставят на своих рекламных продуктах знак бренда.

Так называемые «самовыдвиженцы» — это еще одна уловка партии. Сначала партия начала приглашать в свои ряды известных личностей (Валуев, Кобзон). Затем был взят курс на «народность» (Валерий Якушев — заслуженный работник Уралвагонзавода). Следующий шаг — самовыдвиженцы, которые нужны для минимизации раздражения общества.

Директор Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков отметил, что ЕР в какой-то момент начала превращаться в КПСС, хотя изначально курс, по его мнению, был выбран верный. Так, по словам эксперта, действуют во всем мире, когда партия представляет «образы», в то время как за спиной стоят идеологи и бизнесмены.

Скандал с «разоблачением» в Мосгордуме самовыдвиженцев явно не добавляет очков "Единой России". Я и сама оценила, как перспективное направление именно самовыдвижение. Но политтехнологи «Единой России» не учли, что идея состояла в том, что самовыдвижение перспективно для оппозиционных сил, говорит политтехнолог Любовь Якубовская.

Журналист Фарида Курбангалеева обращает внимание в целом на ситуацию в политике, говоря, что наблюдается в целом дефицит профессиональных кадров. По ее словам, дело не в какой-то особенной тактике, а в трендах. Было время, когда в политику шли артисты, потом пошли медики. Но это наблюдалось не повсеместно и говорить о системе тут не стоит.

В России, между тем, не прижились принципы голосования за понравившегося кандидата.

Избиратель в нашей стране голосует не так, как это заложено принципами демократии. Он скорее всегда находится в состоянии «за» власть или «против» нее,отмечает Илья Гращенков.

Эксперт говорит, что за власть сейчас голосуют те, кто опасается повторения 90-х, войны и прочего. Остальные предпочитают не голосовать вообще. Фарида Курбангалеева подчеркивает, что ЕР не стоит ждать чего-либо иного после пенсионной реформы. Партия вошла в период повышенной для нее конкуренции.

Так что, попытка создать «ширму» из независимых кандидатов — вынужденная мера.

Илья Гращенков говорит:

А с лидером в лице премьера Медведева «партии власти» вряд ли стоит рассчитывать на успех.

«Самовыдвиженцы» вызвали негатив по отношению к выборам в целом и критика обрушилась на избирком. Однако от самой партии удар как-раз был отведен.

Эксперты полагают, что у «Единой России» не так уж много вариантов развития событий. Партии предстоит либо вступить в открытую конкуренцию с другими политическими силами, либо партия начнет «примерять новые маски».

Курбангалеева говорит, что сейчас многие главы регионов не готовы «становиться адептами партии», ЕР в данном случае остается «уходить в электоральные инструменты» и «не боятся проигрывать».

Единая Россия — это политический блок правоцентристского толка, который, с одной стороны, цементирует «исполнительную вертикаль» власти от Президента к Правительству и далее на местах, а с другой, обеспечивает это номенклатурное превосходства, являясь как бы партией большинства,говорит Гращенков.

Среди уловок партии эксперты называют:

Название партии (только ЕР) в избирательных бюллетенях написано жирным шрифтом

Анонсировать праймериз, показав открытость народу, а потом, чтобы избежать неудобных вопросов, закрыться от народа

Продвигать законопроект, позволяющий голосовать людям со временной регистрацией

Воровать голоса у конкурентов

Эксперты уверены, что партии нужны серьезные реформы. Однако пока «Единая Россия» ожидает подъема рейтинга власти до прежних 40-50%. Однако до выборов в Госдуму остается полтора года, а чтобы «реанимировать» позиции партии, по словам Андрея Миронова, потребуется не менее трех лет. Курбангалеева солидарна, что за короткое время партия вряд ли сможет провести внутри какие-то сильные реформы. Максимум на что ЕР решится, по ее словам, это вырастить новых «политиков-бройлеров».

О тактике «Единой России» высказались и известные Телеграм-каналы.

«Единой России» же, по мнению экспертов, стоит не прибегать к каким-либо махинациям на выборах. В итоге можно отметить, что взлеты и падения бывают у каждой партии. Однако у ЕР нет времени на масштабные изменения. При этом партии нужна радикальная перезагрузка.