Согласованная «забастовка избирателей» провалилась в Нижнем Тагиле (ФОТО)
28 января в российских городах прошли митинги, организованные сторонниками Алексея Навального после того, как политика не допустили до выборов в президенты РФ. СМИ называют эту акцию самой малочисленной из всех, прошедших в России за последние полгода.
Известно, что в большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, акции были согласованы. СМИ говорят о том, что в целом мероприятие прошло с низкой посещаемостью.
На Среднем Урале максимальная зафиксированная численность составила 1000 человек: речь идёт о городе-миллионнике Екатеринбурге. Интересно, что даже мэр города Евгений Ройзман прибыл на место к протестующим.
В Нижнем Тагиле «забастовка избирателей» прошла днём у Лисьей горы. Официальная оценка численности акции пока не была опубликована, однако предварительно можно говорить об участии от силы 100 человек.
Фото: АН «Между строк»
Всего в 33 городах на митинги пришло порядка 5 тысяч человек, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте.
В Москве участникам «забастовки избирателей» предоставили три согласованных места. На Пушкинской площади расположились порядка 600 протестующих, на Триумфальной площади – примерно столько же, сообщает издание «Новые известия».
Итоговая явка на митинги в российских городах, опубликованная Советом по правам человека при президенте:
- Екатеринбург - 1000
- Новосибирск - 600
- Нижний Новгород - 550
- Пермь - 380
- Челябинск - 350
- Омск - 270
- Саратов - 230
- Самара - 220
- Красноярск - 205
- Томск - 200
- Владивосток - 200
- Иркутск - 190
- Хабаровск - 150
- Барнаул - 150
- Кемерово - 150
- Ижевск - 120
- Тюмень - 115
- Магнитогорск - 100
- Оренбург - 100
- Курган - 80
- Березники (Пермский край) - 70
- Комсомольск-на Амуре - 70
- Чита - 63
- Улан-Удэ - 60
- Астрахань - 50
- Братск (Иркутская область) - 35
- Якутск - 35
- Южно-Сахалинск - 35
- Чайковский (Пермский край) - 30
- Бийск (Алтайский край) - 30
- Балашов - 22
- Магадан - 20
- Новокузнецк (Кемеровская область) - 20
- Благовещенск - 16
- Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) - 16
- Петропавловск-Камчатский - 1.
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