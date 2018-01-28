Согласованная «забастовка избирателей» провалилась в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Известно, что в большинстве городов, в том числе в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, акции были согласованы. СМИ говорят о том, что в целом мероприятие прошло с низкой посещаемостью.

На Среднем Урале максимальная зафиксированная численность составила 1000 человек: речь идёт о городе-миллионнике Екатеринбурге. Интересно, что даже мэр города Евгений Ройзман прибыл на место к протестующим.

В Нижнем Тагиле «забастовка избирателей» прошла днём у Лисьей горы. Официальная оценка численности акции пока не была опубликована, однако предварительно можно говорить об участии от силы 100 человек.

Всего в 33 городах на митинги пришло порядка 5 тысяч человек, сообщается на сайте Совета по правам человека при президенте.

В Москве участникам «забастовки избирателей» предоставили три согласованных места. На Пушкинской площади расположились порядка 600 протестующих, на Триумфальной площади – примерно столько же, сообщает издание «Новые известия».

Итоговая явка на митинги в российских городах, опубликованная Советом по правам человека при президенте:

Екатеринбург - 1000

Новосибирск - 600

Нижний Новгород - 550

Пермь - 380

Челябинск - 350

Омск - 270

Саратов - 230

Самара - 220

Красноярск - 205

Томск - 200

Владивосток - 200

Иркутск - 190

Хабаровск - 150

Барнаул - 150

Кемерово - 150

Ижевск - 120

Тюмень - 115

Магнитогорск - 100

Оренбург - 100

Курган - 80

Березники (Пермский край) - 70

Комсомольск-на Амуре - 70

Чита - 63

Улан-Удэ - 60

Астрахань - 50

Братск (Иркутская область) - 35

Якутск - 35

Южно-Сахалинск - 35

Чайковский (Пермский край) - 30

Бийск (Алтайский край) - 30

Балашов - 22

Магадан - 20

Новокузнецк (Кемеровская область) - 20

Благовещенск - 16

Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) - 16

Петропавловск-Камчатский - 1.