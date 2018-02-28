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Более 30 свердловских общественных организаций будут следить за выборами президента
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 30 свердловских общественных организаций будут следить за выборами президента

28 февраля, 07:30Политика
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