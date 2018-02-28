Более 30 свердловских общественных организаций будут следить за выборами президента
28 февраля, 07:30Политика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области Общественная палата подписала соглашения с 38-ю общественными организациями, задачей которых является контроль за соблюдением избирательных прав граждан. Кроме того, общественники будут подготавливать наблюдателей на выборы главы государства.
Соглашения подписываются с наиболее крупными организациями. Такое взаимодействие должно создать систему при организации выборов с единым содержанием, принципами и подходами, заявили в руководстве Общественной палаты Свердловской области.
К примеру, 27 февраля заключено соглашение с молодежной избирательной комиссией, с «Союзом «Чернобыль» России», Ассоциацией юристов, а также с областным объединением ветеранов и инвалидов подразделений особого риска.
Такие соглашения будут заключаться в преддверии выборов президента РФ на еженедельной основе, пишет издание «Интерфакс-Россия». Напоминаю, голосование состоится 18 марта 2018 года.
© TagilCity.ru
Свердловская областьполитикавыборыРоссияВладимир ПутинЖириновскийПавел ГрудининКсения Собчаквыборы 2018
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей