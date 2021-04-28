Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край предложено объединить

Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край предложено объединить
Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край предложено объединить
Сегодня, 15:19ПолитикаФото: Пресс-служба губернатора ЕАО
Еврейскую автономную область (ЕАО) и Хабаровский край предложил объединить в один регион вице-премьер Марат Хуснуллин. В ответ губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн заявил, что такое решение должны принимать жители.

Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил объединить регионы России, заявив, что принцип административно-территориального деления России «неправильный» и регионы нужно укрупнить. Губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, комментируя слова вице-премьера отметил, что решение о присоединении региона к другим субъектам России должны принимать местные жители.

Такие вопросы решаются на уровне президента страны и премьер-министра. Легко работать с экономически развитыми территориями, ЕАО — сложный субъект, здесь нужно прикладывать усилия, цитирует слова главы автономной области пресс-служба регионального правительства.

Также Гольдштейн отметил что, работать с экономически развитыми территориями страны лекго, а ЕАО — это сложный субъект, где нужно прикладывать усилия для достижения результатов.

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