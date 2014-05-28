Кадровый вопрос в центре обсуждений тагильских чиновников: кто станет председателем Счетной палаты?

Прогнозировалось также, что завтра на очередном заседании представительного органа власти Нижнего Тагила пауза с назначением председателя Счетной палаты будет завершена. Тем не менее, в официальную повестку дня пленарного заседания гордумы кадровый вопрос дня вновь не включен. По утверждениям местных наблюдателей, у исполнительной и представительной ветвей городской власти сегодня нет согласованной между собой кандидатуры на должность руководителя контрольной структуры, хотя и возможность пойти на взаимные уступки при этом полностью не исключается.

Теперь уже бывший председатель СП Любовь Хаятова подала заявление об отставке два месяца назад в связи с достижением пенсионного возраста. Прошение было удовлетворено, и после непродолжительных консультаций депутатский корпус внес на рассмотрение кандидатуру Светланы Романцевой, занимающей аналогичную должность в управленческой структуре соседнего с Нижним Тагилом Горноуральского городского округа. Вопрос о назначении нового председателя СП был внесен в повестку дня очередного пленарного заседания гордумы 24 апреля и в этот же день снят по просьбе главы города Сергея Носова.

Уточним, согласно действующему уставу муниципального образования, кандидатуры на пост председателя Счетной палаты имеют право вносить и городские депутаты, и глава Нижнего Тагила. По информации наших источников, Сергей Носов первоначально намеревался предложить на пост руководителя СП действующего заместителя председателя контрольного органа Александра Тухватулина. Однако в ходе согласовательных процедур и кулуарных обсуждений к рассмотрению появилась еще одна кандидатура - бывшего замначальника местного отдела УФСБ Александра Букреева, интересы которого готовы были лоббировать руководитель Горнозаводского управленческого округа (ГЗуО) Михаил Ершов и официальные лица из окружения Главного Федерального инспектора по Свердловской области Владимира Шабанова.

Насколько это соответствует действительности неизвестно, в аппарате ГЗуО сообщили, что управляющий находится в кратковременном отпуске, а представители мэрии комментировать решение кадрового вопроса воздержались. Очевидно, на то есть свои веские причины. Во-первых, администрация города активно позиционирует курс на укрепление управленческой команды местной власти профессиональными кадрами. Так, за непродолжительной время первым вице-мэром Нижнего Тагила был назначен бывший министр областного правительства Владислав Пинаев, а пустовавшее административное кресло уволенного начальника муниципального управления имуществом Игоря Шастина в начале мая занял экс-руководитель Челябинской таможни, генерал-майор в отставке Александр Лазуренко. А во-вторых, в ходе кулуарных обсуждений очередного претендента на вакантный пост СП появилась еще одна возможная к утверждению кандидатура - зампреда гордумы Леонида Мартюшева, ранее возглавлявшего налоговую службу Нижнего Тагила.

Напомним, в феврале, когда Тагил и даже область активно обсуждали кандидатуру первого заместителя главы, Сергей Носов открыто дал понять, что это «рабочий вопрос».

Главная цель – чтобы Тагилу было лучше, чтобы горожане чувствовали отдачу.

Добавим, если на завтрашнем заседании кандидатура не будет утверждена, имя нового председателя Счетной палаты станет известно только через месяц на новом заседании.