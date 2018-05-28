Депутат Илья Гаффнер освобожден решением суда от долга в 160 млн рублей

Конкурсное производство в отношении Ильи Гаффнера, ранее объявленного банкротом, окончено вместе с прекращением банкротства. На заседании суда финансовый управляющий депутата Александр Осинский сообщил, что в конкурсную массу Ильи Гаффнера всего собрано 528 тыс. 720 рублей 78 копеек, включая вырученные в результате продажи немногочисленного имущества депутата средства в размере 73 тыс. рублей. Компании, в которых депутат является соучредителем, никакой деятельности не осуществляют и доходов не приносят.

Остальные 455 тыс. 720 рублей 78 копеек составила зарплата народного избранника с июля по сентябрь 2016 года. Данная сумма была сокрыта Гаффнером от финансового управляющего. Будучи банкротом, депутат написал заявление, чтобы получать заработную плату на руки. Отсюда следует, что более 441 тыс. рублей попало напрямую к парламентарию, минуя конкурсную массу. Решением суда представителя законодательного собрания обязали вернуть эти деньги на банковский счет, открытый ему в рамках банкротства. Также был назначен штраф в размере 4 тыс. рублей.

Большую часть собранных в конкурсную массу средств, а именно 448 тыс. 446 рублей, решением суда выплачено Илье Гаффнеру на жизнь и содержание несовершеннолетних детей. Остальные средства ушли на затраты, связанные с ведением процедуры банкротства.

Кредиторы депутата выплат не получили. Долг депутата перед Россельхозбанком составил около 159,9 млн рублей. 120 тыс. рублей Илья Гаффнер должен компании «Приоритет», выкупившей долг депутата у Сбербанка, учредителем которого является жена депутата гордумы Екатеринбурга Олега Хабибуллина. По неподтвержденным данным URA.RU, это была сделка, которая помогала Гаффнеру уйти от потери всего имущества.

В итоге Арбитражный суд прекратил конкурсное производство в отношении Гаффнера и освободил его от заявленных долгов кредиторам. На заседание представители банков не явились. Как уточнил финансовый управляющий, предложений по дальнейшей описи имущества Ильи Гаффнера банками не выдвигалось. Также Александр Осинский заявил, что все процедуры относительно банкротства депутата Ильи Гаффнера были осуществлены в рамках законодательства.

Решением суда Илья Гаффнер был освобожден от долгов, заявленных кредиторами.