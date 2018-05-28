Глава Серова Елена Бердникова подала в отставку

По сообщению газеты «Глобус», о своей отставке Бердникова, которая возглавляла ГО в течение шести лет, заявила на рабочем совещании. 29 мая пройдет заседание Думы Серова. На нем депутаты могут принять отставку и объявят конкурс на замещение должности мэра.

Решение было принято довольно давно, но я считала своим долгом отработать, поскольку именно с сегодняшнего числа вышел заместитель главы администрации, который наряду с главой обладает правом подписи финансовых документов сообщила Елена Бердникова.

Елена Бердникова стала третьим по счету мэром, который покидает свой пост за последнюю неделю. 22 мая мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман подал в отставку, 28 мая глава Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области.