В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

По словам Вучича, спецназ полиции задержал в Косове и Метохии 23 человека. Краснощенков был избит, и как заявил президент Сербии, соответствующие российские органы уже оповестили о происходящем.

«В 05:55 (06:55 мск) началась акция [спецназа полиции], в ней участвуют 73 броневика, 50 ждет в Косовска-Митровице. Подтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет в первую очередь о сотрудниках косовской полиции», — заявил Вучич.