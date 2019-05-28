В Косово полиция задержала российского сотрудника миссии ООН

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Полиция Косова задержала сотрудника миссии ООН по делам временной администрации Михаила Краснощенкова, передаёт ТАСС. О задержании сообщил президент Сербии Александар Вучич.
По словам Вучича, спецназ полиции задержал в Косове и Метохии 23 человека. Краснощенков был избит, и как заявил президент Сербии, соответствующие российские органы уже оповестили о происходящем.
«В 05:55 (06:55 мск) началась акция [спецназа полиции], в ней участвуют 73 броневика, 50 ждет в Косовска-Митровице. Подтвержден арест 23 сербов и бошняков, речь идет в первую очередь о сотрудниках косовской полиции», — заявил Вучич.
Утром в северные муниципалитеты Сербии вторгся спецназ Косова, и завязались перестрелки. Ранения получили два человека. Вучич привел в полную боеготовность подразделения армии и полиции Сербии.
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