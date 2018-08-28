В Нижнем Тагиле стали известные имена членов второй части конкурсной комисси

В Нижнем Тагиле стали известные имена членов второй части конкурсной комиссии по выборам главы города.
В конкурсную комиссию по выборам мэра от Нижнего Тагила вошли: первый замглавы администрации губернатора Вадим Дубичев, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов, директор департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова и замглавы администрации губернатора Ильхам Ширалиев, возглавляющий департамент кадровой политики и контроля.
Распоряжение от 24 августа об утверждении данного списка направил в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Первую часть конкурсной комиссии утвердили депутаты НТГД 9 августа.
26 сентября представителями местной гордумы и свердловского губернатора будет организована проверка поступивших в аппарат НТГД документов на достоверность и полноту информации. Все члены конкурсной комиссии получат пакеты документов на каждого кандидата.