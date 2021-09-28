Новый поезд довезет пассажиров от Екатеринбурга до Сургута всего за 15,5 часов

С декабря на Свердловской железной дороге (СвЖД) будет запущен новый ночной экспресс Екатеринбург — Сургут. Время поездки от Екатеринбурга до Сургута на нем составит всего пятнадцать с половиной часов.

Как сообщает КП-Екатеринбург, ночной скорый поезд № 99/100 начнет курсировать по маршруту Екатеринбург — Сургут с 12 декабря. Планируется, что новый поезд улучшит доступность северных районов Тюменской области. В ночном экспрессе предусмотрены купейные, плацкартные и один сидячий вагоны, места для маломобильных людей, а также отдельные купе для женщин и мужчин. Кроме того, на этом поезде можно будет перевозить домашних животных без владельцев. Экспресс будет отправляться каждый день по вечерам с утренним прибытием на конечную станцию. Путь до Сургута займет 15 часов 34 минуты, а обратный — 16 часов 25 минут, что на 3 — 4 часа меньше, чем у других поездов на этом маршруте. Продажа билетов на скорый поезд № 99/100 уже стартовала.

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