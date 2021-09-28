Новый поезд довезет пассажиров от Екатеринбурга до Сургута всего за 15,5 часов

Новый поезд довезет пассажиров от Екатеринбурга до Сургута всего за 15,5 часов
Новый поезд довезет пассажиров от Екатеринбурга до Сургута всего за 15,5 часов
Сегодня, 18:50ПолитикаФото: wikipedia.org
С декабря на Свердловской железной дороге (СвЖД) будет запущен новый ночной экспресс Екатеринбург — Сургут. Время поездки от Екатеринбурга до Сургута на нем составит всего пятнадцать с половиной часов.

Как сообщает КП-Екатеринбург, ночной скорый поезд № 99/100 начнет курсировать по маршруту Екатеринбург — Сургут с 12 декабря. Планируется, что новый поезд улучшит доступность северных районов Тюменской области.

В ночном экспрессе предусмотрены купейные, плацкартные и один сидячий вагоны, места для маломобильных людей, а также отдельные купе для женщин и мужчин. Кроме того, на этом поезде можно будет перевозить домашних животных без владельцев.

Экспресс будет отправляться каждый день по вечерам с утренним прибытием на конечную станцию. Путь до Сургута займет 15 часов 34 минуты, а обратный — 16 часов 25 минут, что на 3 — 4 часа меньше, чем у других поездов на этом маршруте. Продажа билетов на скорый поезд № 99/100 уже стартовала.

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