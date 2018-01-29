Общественные наблюдатели назвали самые открытые избиркомы России

Общественные организации, контролирующие процесс выборов, составили характеристику идеального избирательного участка.

Критериями стали открытость участка для каждого гражданина, а также доступность и понятность информации о деятельности избиркома. При помощи этих критериев общественники провели анализ региональных избирательных комиссий.

Выводы, полученные исследователями, говорят о том, что ни один из проверенных участков не приблизился к идеалу. Высокие баллы получили ставропольские избирательные комиссии, избиркомы Севастополя и Иркутской области. По мнению проверяющих, информация о работе этих участков проста и доступна любому гражданину, а для допуска на территорию избиркома не нужно оформлять дополнительных документов.

Избиркомы Тульской и Омской областей, республики Бурятия признаны аутсайдерами рейтинга. Они являются закрытыми и содержат минимум информации о своей деятельности. Избирательные участки Свердловской области не вошли в списки лидеров, но и не опустились до уровня аутсайдеров.

Результаты общественной проверки будут переданы в Центризбирком России и региональные избиркомы вместе с рекомендациями по обеспечению открытости работы организаторов выборов, сообщает сайт «Национальный общественный мониторинг».