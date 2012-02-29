На Среднем Урале появилось движение «В защиту человека труда»
29 февраля 2012, 11:53ПолитикаОльга
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Представители «Уралвагонзавода» (УВЗ), «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) и федерации профсоюзов Свердловской области учредили в среду межрегиональное общественно-политическое движение «В защиту человека труда».
Целью создания движения стала поддержка людей рабочих профессий, защитаи отстаивание интересов представителей рабочего класса. Участникамидвижения могут стать все, кто разделяет эти взгляды.
Участникиучредительного собрания приняли устав организации и избралиее сопредседателями главу свердловской федерации профсоюзов АндреяВетлужских, члена ОНФ Евгения Артюха и начальника сборочного цеха УВЗИгоря Холманских.
Фото Ura.ru
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