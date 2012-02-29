Валентина Исаева пообещала отомстить Александру Мишарину

Кроме Александра Мишарина, тагильчане ждут и полпреда президента РФЕвгения Куйвашева. Итоговая встреча двух высоких должностных лиц спредставителями крупных промышленных предприятий города и депутатамиместного «парламента» состоится в 15.30. в здании ДК им. Окунева УВЗ.Как заявила вчера на заседании городской думы Валентина Исаева, мэрию оподробностях визита в известность не поставили. По другой информации, идепутатов на встречу в ДК не всех пригласили.

Градоначальница, избранная тагильчанами на этот пост осенью 2008 года,уверена, что областные власти и руководство регионального отделения«Единой России» ведут целенаправленную кампанию по дискредитацииместного руководства, в результате чего заложниками ситуации сталижители Нижнего Тагила.

Я еще в августе прошлого года узнала из компетентных источников, чтопрезидентские выборы начнутся с серии мероприятий в отношении меня:исключение из партии и инициирование процедуры отставки главы города.Поливание меня грязью шло постоянно и по всем вопросам, даже тем,которые не в компетенции города заявила В. Исаева.

Поведала градоначальница и о подробностях недавней встречи сгубернатором. Мишарин, напомним, в категоричной форме выразил своенедовольство деятельностью Исаевой, а уже через несколько днейрегиональное руководство «ЕР» приняло решение об исключении главыНижнего Тагила из партии.

Выслушать он (А. Мишарин) меня не захотел,разговор шел на повышенных тонах. В итоге мне пришлось сказать: вы меняоскорбили, публично унизили. И не только меня, а весь город. В отставку яне собираюсь, но защищать себя и город буду. И говорить обо всем этомтеперь буду открыто прокомментировала тагильским депутатам сутьсвоего конфликта с областным руководством глава города.

Фактически Валентина Исаева обратилась в представительный орган властигорода за поддержкой, ибо у нее «уже комплекс неполноценности появился, исдают нервы». А дома даже внук спрашивает: «За что тебя, бабушка,исключили из партии?».

Местные народные избранники пока еще действующей главе городапосочувствовали и даже отчасти уверились в мысли, что Нижнему Тагилуобласть выделяет недостаточно средств из-за негативного отношения кИсаевой. В ходе обсуждения выступления градоначальницы депутатывспомнили и о экс-мэре Нижнего Тагила Николае Диденко, которому тоже недали работать областные функционеры.

Диденко снимали не из-за того, что партии неугоден, а для того, чтоб навыборах мэра свою кандидатуру не выставлял. Нельзя так с Тагиломпоступать! - возмутился депутат Владимир Радаев.

Городская дума, где большинство депутатов – единороссы и сторонникипартии, никакого решения по «делу Исаевой» так и не приняла. В самыйразгар обсуждения депутат Александр Маслов, известный более каксекретарь местного отделения партии «ЕР», так и не проронив ни слова вадрес героини дня, покинул зал заседания по-английски.

Стоит уточнить, именно Маслов месяц назад, то есть практически передстартом предвыборной кампании в гордуму, неожиданно для многих выступил скритикой деятельности исполнительной власти Нижнего Тагила.