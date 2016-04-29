В Нижнем Тагиле назначен новый начальник управления культуры

С 1 мая управление культуры города возглавит Светлана Юрчишина. До этого чиновница занимала статус исполняющей обязанности. Предыдущий начальник Владимир Капкан управлял культурой в Нижнем Тагиле с 2005 года.

О добровольном уходе в связи с возрастом муниципальный служащий сообщил 29 марта. Свое увольнение Капкан объяснил тем, что администрации необходимо обновление кадров.

Добавим, что на прошлой неделе также сменился начальник «Службы заказчика городского хозяйства». Отныне этот пост занимает экс-начальник конвертерного цеха №1 ЕВРАЗ НТМК Вадим Кулик.