Александр Мишарин: «Последние полгода были непростыми. Мне нужно время на восстановление»
На инаугурации нового свердловского губернатора Евгения Куйвашева, которая окончилась несколько минут назад, присутствовал и предыдущий глава региона Александр Мишарин. После инаугурации экс-губернатор пооткровенничал с журналистами о своей отставке.
Для меня непростыми были последние полгода. Не все еще закончилось, мне нужно время на восстановление. А область не должна терять темпов. Поэтому я счел нужным не мешать развитию родного края. В любом случае, буду участвовать и помогать Свердловской области рассказал Мишарин о состоянии своего здоровья.
Мишарин заявил, что специально советовать что-то новому губернатору не будет: они детально обсудили первые шаги Куйвашева на посту губернатора, подготовку к «ЭКСПО», увеличение доходной части бюджета.
Напомним, Евгений Куйвашев пообещал продолжить мега-проекты Александра Мишарина после их детального анализа. Не было сказано лишь о проекте ВСМ-2. По данным JustMedia.Ru, Мишарин может возглавить строительство ВСЖМ-1 - первой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая соединит Санкт-Петербург и Москву. В случае успеха предполагается, что свердловский экс-губернатор займется своим мега-проектом - ВСМ-2 «Екатеринбург-Москва».
«Трудоустроюсь через какое-то время», - ответил Мишарин о своем будущем.