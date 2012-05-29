Александр Мишарин: «Последние полгода были непростыми. Мне нужно время на восстановление»

Для меня непростыми были последние полгода. Не все еще закончилось, мне нужно время на восстановление. А область не должна терять темпов. Поэтому я счел нужным не мешать развитию родного края. В любом случае, буду участвовать и помогать Свердловской области рассказал Мишарин о состоянии своего здоровья.