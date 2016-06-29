Руководители МУПов в Нижнем Тагиле могут получить выговоры за нарушения при проведении ремонтов коммуникаций (ФОТО)

По данным общественника, на данном участке дороги по пр. Мира работы ведутся МУП «Тагилэнерго». Однако из всех требующихся ограждений на месте стоит только один знак, информирующий о проводимом ремонте.

Нет знаков, которые говорят, что на этом участке дороги нельзя парковаться. Нет дополнительных ограждений - конусов, лент - вдоль самого рва говорит общественник.

Нарушения при ремонте сетевых коммуникаций на проспекте Мира были зафиксированы на фото, информация донесена до сведения ГИБДД Нижнего Тагила через дежурную часть. По словам Никиты Чапурина, за подобные нарушения до сих пор в городе наказывают только физических лиц.

Им выписывают штрафы по полторы тысячи рублей, а должностные лица и организации никакой ответственности не несут сетует тагильчанин.

В связи с этим глава Нижнего Тагила принял решение привлечь к ответственности руководителей городских муниципальных унитарных предприятий, которые нарушают правила при проведении работ:

Поднимите протоколы совещаний, я еще весной говорил, что надо соблюдать все меры по обеспечению безопасности во время проведения тех или иных ремонтных работ! Всем руководителям МУПов, у которых есть подобные нарушения, объявить выговор! В пятницу подпишу соответствующее распоряжение заявил Сергей Носов.