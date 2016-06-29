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Руководители МУПов в Нижнем Тагиле могут получить выговоры за нарушения при проведении ремонтов коммуникаций (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководители МУПов в Нижнем Тагиле могут получить выговоры за нарушения при проведении ремонтов коммуникаций (ФОТО)

29 июня 2016, 18:55ПолитикаАлександра Логинова
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