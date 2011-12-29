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Председатель совета сторонников «Единой России» заявил о выходе из партии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Председатель совета сторонников «Единой России» заявил о выходе из партии

29 декабря 2011, 14:52ПолитикаОльга
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