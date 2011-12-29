Председатель совета сторонников «Единой России» заявил о выходе из партии

Формирование списков кандидатов в депутаты городской думы Нижнего Тагилапо одномандатным округам и единому избирательному округу шло несколькодней: дважды заседала комиссия политсовета по партстроительству,проводились консультации с региональным политсоветом партии, сруководителями местных промышленных предприятий и с руководством мэрии.Главная особенность предстоящих в марте выборов нового составапредставительного органа власти города, напомним, в том, что в думеНижнего Тагила должны быть избраны 13 депутатов по одномандатным округами 14 по спискам политических партий.

В итоге в списке кандидатов в депутаты гордумы по 13 одномандатнымокругам 5 мест заняли представители НТМК (В. Радаев, Н.Беркутов,О.Цветков, В. Щетников, К.Шведов), 2 – представители УВЗ (И. Базилевич,А. Галахов), 1 – Уралхимпласт (В. Антонов), 1 – завод металлоконструкций(В. Горячкин). Еще по одному месту получили люди самых разныхпрофессий: врач В. Фурман, педагог А. Казаринов, юрист В. Раудштейн. Исекретарь нижнетагильской парторганизации А. Маслов. Все они, заисключением представителя УВЗ Игоря Базилевича, действующие депутатыгордумы. В список по единому избирательному округу тагильские единороссывнесли 15 кандидатур, при этом каждый из претендентов прошел процедурупраймериз. Возглавляет партсписок секретарь политсовета АлександрМаслов, а замыкает – начальник цеха УВЗ Игорь Холманских.

Обсуждение кандидатур без споров на уровне откровенной конфронтации, овозможной угрозе которой еще в период праймериз говорил член местногополитсовета Вячеслав Горячкин, не обошлось. На укрупненный избирательныйокруг №8 был выдвинут директор спорткомплекса «Металлург-Форум» ОлегЦветков, хотя ранее на территории округа интересы тагильчан в гордумеуспешно представляли предприниматель Виктория Гусева и металлург ЕвгенийФурманов. В разгар полемики О. Цветков заявил, что не хотел быпрепятствовать предвыборному продвижению коллег-однопартийцев. Норешение осталось прежним.

Кандидатуры Гусевой и Фурманова рекомендованы, как выяснилось, в списокпо единому избирательному округу, но явно не на проходных местах.Следует уточнить, по итогам минувших выборов, «Единая Россия» показала вНижнем Тагиле невысокий результат (32%). Поэтому, если и в марте 2012за представителей «ЕР» проголосует такое же количество тагильчан, топроходными в списке станут только 5 человек из представленных 15.

Председатель координационного совета сторонников «ЕР» в Нижнем Тагиле, впрошлом - депутат гордумы Станислав Бойко был утвержден на этот двамесяца назад, а в рядах партии почти с момента ее основания. Впартсписке кандидатов в депутаты ему отвели пятое место, после спикерагордумы Геннадия Упорова, кандидатуру которого недавно активнолоббировала глава Нижнего Тагила Валентина Исаева.

По рекомендации члена регионального политсовета Виктора Бабенко,принявшего участие в обсуждении кандидатур нижнетагильских единороссов,поступило предложение передвинуть Бойко на четвертое место списка. Дляпринятия решения не хватило несколько голосов. С.Бойко в свою очередьпопытался взять самоотвод, а заодно не вполне корректно упрекнулВ.Исаеву и в лоббировании кандидатуры руководителя городского отделенияпенсионного фонда Елены Емельяновой, которая якобы особой популярностью утагильчан не пользуется. Словесная перепалка на политсовете привела ктому, что председатель координационного совета сторонников посоветовалколлегам найти другого человека на этот пост, пообещал выйти из рядов«ЕР» и покинул заседание, громко хлопнув дверью.

Уже позже в кулуарах поступок «смутьяна» обсуждался совершенно в другомракурсе. По словам одного тагильского единоросса, Станислав Бойкоинициировал скандал намеренно, чтобы дистанцироваться от принадлежности к«ЕР» и баллотироваться в гордуму как самовыдвиженец. По округуАлександра Маслова, где один конкурент на местный мандат народногодоверия уже есть – член общественной палаты Свердловской области, врачСергей Чеканов, брат теперь бывшего депутата ППЗС Алексея Чеканова.

Кстати, не выразил особого желания баллотироваться по партсписку иВладимир Антонов, пожелав остаться кандидатом-одномандатником.