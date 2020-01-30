Премьер-министр РФ Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем
Сегодня, 16:48ПолитикаФото: kremlin.ru
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке для обеспечения мер по нераспространению короновируса, пишет ТАСС.
Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством,сообщил премьер на заседании правительства.
Напомним, в конце 2019 года в Китае произошла вспышка нового короновируса. На сегодняшний день заражены более 7,7 тысяч человек, умерли 170 заболевших.
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