Премьер-министр РФ Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем

Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы сегодня проинформируем всех о мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были предприняты правительством,сообщил премьер на заседании правительства.