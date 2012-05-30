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Эксперты не исключают, что на кресло мэра Нижнего Тагила будет претендовать Сергей Носов
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Эксперты не исключают, что на кресло мэра Нижнего Тагила будет претендовать Сергей Носов

30 мая 2012, 15:33ПолитикаВалерия Лошкарева
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