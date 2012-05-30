Эксперты не исключают, что на кресло мэра Нижнего Тагила будет претендовать Сергей Носов

Сергей Носов хорошо знаком с металлургическим комбинатом. А сейчас он работает советником руководителя «Ростехнологий» Сергея Чемезова, который фактически курирует «Уралвагонзавод».

Так же, по мнению экспертов, Сергей Носов до сих пор пользуется популярностью у жителей Нижнего Тагила. По данным на 2010 год, его рейтинг в нашем городе составлял порядка 60%. И в чиновничьей и в бизнес-среде его воспринимают положительно.

Источники агенстсва Накануне.Ру утверждают, что на выборы мэра Нижнего Тагила в октябре Сергей Носов пойдёт отнюдь не под флагами «Единой России». В настоящее время обсуждается его сопредседательство в новой партии “Регионы России”. Её учредительное собрание в качестве федеральной политической партии пройдет до сентября, при том, возможно, оно состоится не в Москве, а в Екатеринбурге.