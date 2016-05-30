Россиян Ерофеева и Александрова обменяли на Надежду Савченко (ВИДЕО)

В аэропорту Внуково россиян встретили жены, что стало сюрпризом для вернувшихся, сообщает vesti.ru. Вечером того же дня объединившиеся семьи улетели в Тольятти.

Обмен произошел через официальное помилование президентами России и Украины Савченко и Ерофеева с Александровым. Ранее Надежду Савченко приговорили к 22 годам за причастность к убийствам двух журналистов И. Корнелюка и А. Волошина. Помиловать Савченко попросили вдова Игоря Корнелюка и сестра Антона Волошина. Женщины сделали это для того, чтобы помочь освобождению Ерофеева и Александрова.

Раненые россияне были взяты в плен украинскими боевиками в Донбасской народной республике 16 мая 2015 года. Им было предъявлено обвинение в терроризме. Евгений Ерофеев и Александр Александров добровольно вступили в ряды народной милиции ЛНР. 18 апреля суд Украины приговорил их к 14 годам заключения. 23 мая решение суда вступило в силу.

Вернувшись на родину, Надежда Савченко сообщила, что если народ её попросит, она станет президентом Украины.

Освобожденные россияне никаких интервью пока не дают.

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