Россиян Ерофеева и Александрова обменяли на Надежду Савченко (ВИДЕО)
Главы двух государств, России и Украины, договорились об обмене двух российских военнопленных на украинскую летчицу Надежду Савченко. 25 мая Надежда Савченко вернулась на Украину, а Евгений Ерофеев и Александр Александров прилетели в Москву.
В аэропорту Внуково россиян встретили жены, что стало сюрпризом для вернувшихся, сообщает vesti.ru. Вечером того же дня объединившиеся семьи улетели в Тольятти.
Обмен произошел через официальное помилование президентами России и Украины Савченко и Ерофеева с Александровым. Ранее Надежду Савченко приговорили к 22 годам за причастность к убийствам двух журналистов И. Корнелюка и А. Волошина. Помиловать Савченко попросили вдова Игоря Корнелюка и сестра Антона Волошина. Женщины сделали это для того, чтобы помочь освобождению Ерофеева и Александрова.
Раненые россияне были взяты в плен украинскими боевиками в Донбасской народной республике 16 мая 2015 года. Им было предъявлено обвинение в терроризме. Евгений Ерофеев и Александр Александров добровольно вступили в ряды народной милиции ЛНР. 18 апреля суд Украины приговорил их к 14 годам заключения. 23 мая решение суда вступило в силу.
Вернувшись на родину, Надежда Савченко сообщила, что если народ её попросит, она станет президентом Украины.
Освобожденные россияне никаких интервью пока не дают.
Видео: Настоящее время
© Марина Шмакова, TagilCity.ru