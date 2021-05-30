Завершается голосование на праймериз «Единой России»

Сегодня, 30 мая завершается предварительное голосование за кандидатов от «Единой России» на место в Госдуму на выборах в сентябре.

По Нижнетагильскому избирательному округу на предварительное голосование было зарегистрировано девять кандидатов. Эксперты в беседе с TagilCity.ru оценили их шансы на победу и сделали вывод, что главным претендентом на победу в праймериз является директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров. «Массовка» или конкуренция? Эксперты о тагильских кандидатах в Госдуму Имена тех, кто набрал больше всего голосов на предварительном голосовании, будут озвучены на конференции ЕР в начале июня. Утверждение черновых списков кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского законодательного собрания от партии по предварительной информации должно произойти 4 июня. Напомним, ранее TagilCity.ru подготовила проект о кандидатах в Госдуму, которые могли бы претендовать на данный пост или уже заявили о своих амбициях. Дума о Нижнем Тагиле. Обзор выборов в Госдуму по Нижнетагильскому округу 2021

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