Завершается голосование на праймериз «Единой России»

По Нижнетагильскому избирательному округу на предварительное голосование было зарегистрировано девять кандидатов.
Эксперты в беседе с TagilCity.ru оценили их шансы на победу и сделали вывод, что главным претендентом на победу в праймериз является директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров.
Имена тех, кто набрал больше всего голосов на предварительном голосовании, будут озвучены на конференции ЕР в начале июня. Утверждение черновых списков кандидатов в депутаты Госдумы и свердловского законодательного собрания от партии по предварительной информации должно произойти 4 июня.
Напомним, ранее TagilCity.ru подготовила проект о кандидатах в Госдуму, которые могли бы претендовать на данный пост или уже заявили о своих амбициях.