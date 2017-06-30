Губернаторские выборы в регионах России будут конкурентными: так считает Эмма Памфилова

20 политических партий в 16 регионах выдвинули 88 кандидатов на посты губернаторов России, об этом сообщает ИА ТАСС. 78 из них уже подали документы в избирательные комиссии своих регионов.

Напомним, выборы российских губернаторов пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2017 года.

Председатель ЦИК РФ Эмма Памфилова добавила, что среди большого числа кандидатов один самовыдвиженец в Кировской области. Вот что она сказала о предстоящей перспективе выборов:

Я надеюсь, судя по тенденции, которая наметилась, в регионах 10 сентября выборы губернаторов будут достаточно конкурентными, судя по количеству кандидатов.