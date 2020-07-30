Уэст Канье - в пятерке главных претендентов на пост президента США

Изюминка нынешней предвыборной кампании – участие известного рэпера Уэста Канье. Его шансы на пост президента США оценивается многими букмекерами как 1 к 50. Хотя еще совсем недавно коэффициенты на победу Канье превышали 500.
Возможно, шансы музыканта увеличились после поддержки его кандидатуры Илоном Маском. Букмекеры уверены в том, что Илон Маск до 2025 года полетит в космос (коэффициенты на это событие ниже 1,2).
Российские операторы ставок регулярно обновляют котировки на кандидатов президентских выборов США. Если на старте гонки явным лидером с коэффициентом 1,6 был Трамп, то за последние месяцы картинка резко изменилась. Виной тому импичмент действующему главе государства, провалы в борьбе с вирусной пандемией.
На 30 июля 2020 года коэффициенты в БК Париматч для основных претендентов распределились следующим образом:
Для сравнения приведем котировки основных букмекеров РФ, взятых на официальных сайтах:
|
|
Лига Ставок
|
Марафон
|
Париматч
|
Бвин
|
Джо Байден
|
1,65
|
1,65
|
1,55
|
1,6
|
Дональд Трамп
|
2,3
|
2,5
|
2,55
|
2,5
|
Уэст Канье
|
30
|
51
|
50
|
101
То есть, на первое место Байдену прогнозируют все букмекеры. Уэст Канье котируется выше в БК Лига ставок с коэффициентом 30.