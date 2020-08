Уэст Канье - в пятерке главных претендентов на пост президента США

3 ноября пройдут выборы президента США. По мнению букмекеров, фаворитом гонки является Джо Байден. Коэффициент на его викторию – 1,65 в БК Марафон. На втором месте – Дональд Трамп с коэффициентом 2,5.

Изюминка нынешней предвыборной кампании – участие известного рэпера Уэста Канье. Его шансы на пост президента США оценивается многими букмекерами как 1 к 50. Хотя еще совсем недавно коэффициенты на победу Канье превышали 500. Возможно, шансы музыканта увеличились после поддержки его кандидатуры Илоном Маском. Букмекеры уверены в том, что Илон Маск до 2025 года полетит в космос (коэффициенты на это событие ниже 1,2). Коэффициенты российских букмекеров на выборы президента США Российские операторы ставок регулярно обновляют котировки на кандидатов президентских выборов США. Если на старте гонки явным лидером с коэффициентом 1,6 был Трамп, то за последние месяцы картинка резко изменилась. Виной тому импичмент действующему главе государства, провалы в борьбе с вирусной пандемией. На 30 июля 2020 года коэффициенты в БК Париматч для основных претендентов распределились следующим образом: Для сравнения приведем котировки основных букмекеров РФ, взятых на официальных сайтах: Лига Ставок Марафон Париматч Бвин Джо Байден 1,65 1,65 1,55 1,6 Дональд Трамп 2,3 2,5 2,55 2,5 Уэст Канье 30 51 50 101 То есть, на первое место Байдену прогнозируют все букмекеры. Уэст Канье котируется выше в БК Лига ставок с коэффициентом 30.

