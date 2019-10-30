Глава Минстроя Владимир Якушев назвал градостроительные нормы «самой большой ошибкой»

Такое мнение министр озвучил на международном форуме высотного и уникального строительства «100+ Forum Russia», который проходит в Екатеринбурге.

Градостроительное законодательство в целом — самая большая ошибка. Это наш градостроительный кодекс в том виде, в котором он сегодня находится. Сегодня есть предложения, что его нужно полностью переписать, потому что он становится нечитабельным от того количества изменений, которые мы туда постоянно стараемся засунуть,заявил Якушев.

При этом, по словам Владимира Якушева, Министерство строительства старается учитывать недостатки кодекса и стремится к изменению нормативных актов. Министр считает, что нужно задуматься о смене законодательства, проработать более чёткие нормы.