Кадровые перестановки произошли в правительстве Свердловской области
31 января, 06:05Политика
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В правительстве Свердловской области произошли кадровые изменения. Пост замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области занял бывший помощник Евгения Куйвашева Иван Детченя.
Сюжеты: Екатеринбург
30 января губернатор Свердловской области назначил нового замминистра международных и внешнеэкономических связей. Им стал Иван Детченя, который в течение последнего года был помощником Евгения Куйвашева.
Изменения произошли и в руководстве ведомства. 12 января пост министра международных и внешнеэкономических связей занял проректор по общим вопросам УрФУ Василий Козлов.
Основными задачами министерства на ближайшее время является проведение этапа кубка Чемпионата мира по футболу, продвижение заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 и развитие контактов с иностранными партнёрами, передаёт «Уралинформбюро».
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