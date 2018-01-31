Кадровые перестановки произошли в правительстве Свердловской области

30 января губернатор Свердловской области назначил нового замминистра международных и внешнеэкономических связей. Им стал Иван Детченя, который в течение последнего года был помощником Евгения Куйвашева.

Изменения произошли и в руководстве ведомства. 12 января пост министра международных и внешнеэкономических связей занял проректор по общим вопросам УрФУ Василий Козлов.

Основными задачами министерства на ближайшее время является проведение этапа кубка Чемпионата мира по футболу, продвижение заявки Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 и развитие контактов с иностранными партнёрами, передаёт «Уралинформбюро».