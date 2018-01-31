Кремлевский доклад опубликован в США (ВИДЕО)

Всего в документе были упомянуты 210 имен: 114 российских политиков и 96 бизнесменов. Составители списка утверждают, что взяли информацию из открытых источников. Так, в перечень фамилий попали все помощники и советники Президента РФ, главы палат Федерального собрания, члены кабинета министров и российские олигархи с состоянием более 1 млрд. долларов.

Публикация «кремлевского» доклада вызвала удивление в российском обществе, ведь в него внесли фигуранта нескольких уголовных дел Юрия Шефлера, покинувшего Россию в двухтысячных годах, и бывшего главу «Россетей» Олега Бударгина, обозначенного в докладе как «действующий глава» этой компании.

Представители минфина США утверждают, что доклад разделен на публичную и закрытую части. Во вторую из них внесены имена бизнесменов и чиновников «средней руки».

Авторы доклада отмечают, что попадание в упомянутый список не меняет для чиновников и бизнесменов правового статуса в американской юрисдикции и не накладывает на них санкций, что официально подтверждает 20% текста документа, сообщают «Известия».

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