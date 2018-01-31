Реестр организаторов детского отдыха будет создан в России

Значительные изменения ожидаются в сфере детского досуга в России. Поправки, внесенные вице-спикером Госдумы были одобрены комиссией правительства. Теперь региональные власти обязаны предоставить в открытом доступе базу организаторов отдыха для детей и перечень туристических маршрутов.

Изменения в закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» Ирина Яровая внесла еще в октябре 2017 года, а 19 января парламентарии согласились с ними. Год назад было введено требование к туристическим маршрутам и правилам оповещения МЧС о запланированном выезде детей в лагеря. Отныне субъекты местных органов власти будут вести реестр организаторов детского досуга, который будет доступен на сайте регионального правительства. Там же будет возможность ознакомиться и с рекомендуемыми маршрутами. Также Яровая предложила заключать договор между организаторами и родителями. Минтруд уже работает над формой данного документа.

Предполагается, что благодаря этим новациям повысится безопасность детей и улучшится качество услуг, оказываемых организаторами детского отдыха, сообщают Известия.

На данный момент проект имеет недоработки, которые должны быть исправлены ко второму чтению. Изменения подразумевают предоставление доступа ко всем обращениям родителей к чиновникам. При этом в законопроекте говорится, что оглашение таких переписок будет вестись с учетом закона о конфиденциальности персональных данных, но как именно – пока неизвестно.