СК обвинил Украину в запрещенных методах ведения войны

Дело, как отмечается, возбуждено в отношении неустановленных военных, бойцов Национальной гвардии Украины и членов национал-радикального «Правого сектора» — «по фактам обстрелов городов Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных населенных пунктов». Таким образом, считает следствие, была нарушена Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны» и члены указанных формирований «с целью убийства мирных граждан применяли оружие, артиллерию, авиацию».

В результате действий армии, отметил Маркин, местным мирным жителям — в том числе гражданам Российской Федерации, пришлось покинуть места жительства. Кроме того, нарушением конвенции и дополнительным протоколом к ней СК назвал захват российских журналистов Life News Олега Сидякина и Марата Сайченко, гибель граждан Италии и России при минометном обстреле в районе села Андреевка (Донецкая область) и обстрел грузовика 26 мая в районе донецкого международного аэропорта, в котором под эмблемой Красного креста везли раненых ополченцев. При этом погибших при обстреле грузовика Маркин называет «гражданскими лицами».

Мы в России не собираемся отказываться от трезвого взгляда на факты, в том числе на объективную реальность распада и неспособности государства на Украине защитить права и свободы граждан заявил Владимир Маркин.