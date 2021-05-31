Константин Захаров набрал 25 тысяч голосов на праймериз в Нижнем Тагиле

Константин Захаров набрал 25 тысяч голосов на праймериз в Нижнем Тагиле

Константин Захаров набрал 25 тысяч голосов на праймериз в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:13
Политика
Фото: Сайт «Единой России»
По итогам предварительного голосования за кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия» победителем стал директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров.

Стали известны результаты праймериз в Нижнем Тагиле, на который было зарегистрировано девять кандидатов. Победители голосования войдут в число кандидатов на место в Госдуму на выборах в сентябре.

По итогам предварительного голосования большинство голосов — 25 197 набрал директор по персоналу АО НПК «Уралвагонзавод» Константин Захаров.

Чемпионка мира, Европы и России по боксу Ирина Серебреникова с 4 325 голосами заняла второе место. В тройку лидеров вошел и тренер по волейболу Дамир Завильский, за которого отдали свои голоса 3 112 избирателей.

Инженер по кооперации ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков» Анатолий Савин набрал 2 522 голоса, самый молодой кандидат — Дмитрий Арды — 1 879, энергетик ООО «Тагил-стройсервис» Алексей Фадеев — 1 668, председатель Первичной профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС Александр Мельников — 1 527, старший инспектор-приемщик ООО «ИЦПВК» Григорий Полявин — 1 524, председатель правления ПО «Светоч» Андрей Никонов — 1 484.

Список кандидатов, которые будут баллотироваться на выборах в сентябре 2021 года, «Единая Россия» утвердит на конференции, которая состоится в начале июня.

Напомним, ранее TagilCity.ru подготовила проект о кандидатах в Госдуму, которые уже заявили о своих амбициях или могли бы претендовать на данный пост.

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