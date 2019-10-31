Мэр Краснотурьинска: горбюджет сократили из-за плохого результата Шипулина на выборах
Глава Краснотурьинска Александр Устинов заявил, что городской бюджет сократили на 300 млн рублей из-за того, что Антон Шипулин набрал в муниципалитете невысокий процент на довыборах в Госдуму, пишет Znak.
По словам Устинова, 13 сентября на согласительной комиссии, куда город выходил с дополнительным финансированием на строительство школы, лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона «Маяк» и другими проектами, из 368 млн рублей Краснотурьинску оставили 68.
Я объясню почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина, — 65%), то им при бюджете [города] в 600 млн дали 300. Почти 50% от бюджета,заявил мэр.
Устинов считает, что количество выделяемых в бюджет города денег напрямую зависит от голосов за экс-биатлониста на выборах. Краснотурьинск занял четвертое с конца место по числу проголосовавших за Шипулина.
Вот яркий результат отношения к городу Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении. У нас будущего нет с точки зрения финансов, и мы уходим, как в 2009–2012 годах, просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций,подчернул глава города.
Антон Шипулин в свою очередь предложил Александру Устинову организовать встречу для обсуждения дополнительного финансирования Краснотурьинска. В конце ноября депутат собирается посетить город.
Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей,отметил Шипулин.
Кроме того, по данным издания Znak, заявление Устинова обсудят на президиуме свердловского отделения «Единой России». Секретарь отделения Виктор Шептий считает, что «такие рассуждения недопустимы для члена партии, так как могут плохо сказаться на ее авторитете».