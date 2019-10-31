Мэр Краснотурьинска: горбюджет сократили из-за плохого результата Шипулина на выборах

По словам Устинова, 13 сентября на согласительной комиссии, куда город выходил с дополнительным финансированием на строительство школы, лыжероллерной трассы, продолжение строительства стадиона «Маяк» и другими проектами, из 368 млн рублей Краснотурьинску оставили 68.

Я объясню почему. Здесь все четко прослеживается. Если Волчанка голосовала за кандидата от власти (за Шипулина, — 65%), то им при бюджете [города] в 600 млн дали 300. Почти 50% от бюджета,заявил мэр.

Устинов считает, что количество выделяемых в бюджет города денег напрямую зависит от голосов за экс-биатлониста на выборах. Краснотурьинск занял четвертое с конца место по числу проголосовавших за Шипулина.

Вот яркий результат отношения к городу Краснотурьинску со стороны власти, выраженный в четком финансовом отношении. У нас будущего нет с точки зрения финансов, и мы уходим, как в 2009–2012 годах, просто на содержание: зарплата, коммуналка и никаких инвестиций,подчернул глава города.

Антон Шипулин в свою очередь предложил Александру Устинову организовать встречу для обсуждения дополнительного финансирования Краснотурьинска. В конце ноября депутат собирается посетить город.

Я знаю Александра Юрьевича как принципиального руководителя, который душой болеет за свой город и всегда стремится его развивать для максимально комфортной жизни жителей,отметил Шипулин.