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Новости Нижнего Тагила

Отключение отопления началось в Нижнем Тагиле 14 мая

14 мая 2018, 14:25Добавить новость
Нижний Тагил,отключение воды,отопление,горячая вода,гидроиспытания,отопительный сезон
С 14 мая в Нижнем Тагиле началось планомерное отключение отопления. 14 мая в Нижнем Тагиле завершается отопительный сезон. Системы отопления отключат сначала в жилых домах, затем последуют отключения в образовательных учреждениях и учреждениях здравоохранения.

На теплосетях будут проводиться гидравлические испытания и гидропромывки, в связи с чем будет отключена подача горячей воды.

Постепенно отопление отключат во всех районах Нижнего Тагила. По словам жителей Выи, ВМЗ и ГГМ, батареи в их квартирах остыли сегодня в районе обеда.

Жители Вагонки сообщили, что к 14.00 ул. Зари отключена от отопления частично, как и центр города: на ул. Газетной отопление еще есть, а в домах на ул. Мира и ул. Строителей батареи холодные.

 В центре, в домах на ул. Мира и ул. Строителей, батареи холодные, -- сообщила жительница Нижнего Тагила Анна.



График отключения горячей воды в Нижнем Тагиле

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