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Новости Нижнего Тагила

Более 7,7 млн рублей выделено на ремонт кровли в здании школы №24 в Нижнем Тагиле

17 мая 2018, 16:25Добавить новость
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В средней школе №24, расположенной на улице Сланцевой, 13 А в Нижнем Тагиле, будет произведен капитальный ремонт кровли. Начальная стоимость контракта на выполнение работ - более 7,7 млн рублей.

Ремонтные работы на сумму более 7,7 млн рублей будут выполнены в рамках капитального ремонта кровли здания МБОУ СОШ №24.

28 апреля на официальном сайте госзакупок администрация города Нижний Тагил объявила о начале аукциона, по результатам которого 22 мая будет определен подрядчик для проведения специализированных работ в здании учебного заведения. Ремонтные работы должны будут завершиться в течение 60 дней со дня заключения договора.

Подрядчик обязан будет демонтировать старые конструкции крыши, осуществить прокладку труб, положить новую кровлю и покрыть ее специальным пожаробиобезопасным веществом, произвести ограждение кровли перилами и водосточные воронки.

В процессе производства работ подрядчик должен систематически осуществлять уборку площади помещений от отходов строительного производства и других работ, вывоз мусора из помещений, в которых проводились работы. 

 

В стадии завершения находится ремонт в МБОУ СОШ №56. 12 млн рублей выделено на замену кровли в детских садах Нижнего Тагила.

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