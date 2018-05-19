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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане смогут послушать вальсы и фокстроты на граммофоне 1935-го года (ФОТО)

19 мая 2018, 16:25Добавить новость
Нижний Тагил,галерея,пластинки,граммофон,музыка,вальс,фокстрот,раритет
20 мая в Нижнем Тагиле пройдет вечер, на котором можно будет послушать граммофонные пластинки на портативном граммофоне модели 1935-го года.

С оригинальных пластинок 1930-х-1940-х годов вновь прозвучат вальсы, фокстроты и танго в исполнении оркестров Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Александрова, В. Кнушевицкого и многих других. Тагильчане смогут услышать музыку, которая вдохновляла представителей прошлых поколений.

Также на мероприятии можно будет увидеть различные семейные раритеты, собранные коллекционерами-любителями. Начало мероприятия в 20.00, сообщает театральное АРТ-пространство «Галерея».

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