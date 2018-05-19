Тагильчане смогут послушать вальсы и фокстроты на граммофоне 1935-го года (ФОТО)

20 мая в Нижнем Тагиле пройдет вечер, на котором можно будет послушать граммофонные пластинки на портативном граммофоне модели 1935-го года.

С оригинальных пластинок 1930-х-1940-х годов вновь прозвучат вальсы, фокстроты и танго в исполнении оркестров Л. Утесова, А. Цфасмана, А. Александрова, В. Кнушевицкого и многих других. Тагильчане смогут услышать музыку, которая вдохновляла представителей прошлых поколений.





Также на мероприятии можно будет увидеть различные семейные раритеты, собранные коллекционерами-любителями. Начало мероприятия в 20.00, сообщает театральное АРТ-пространство «Галерея».