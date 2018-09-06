Перебои в работе интернета могут наблюдаться у пользователей 11 октября

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Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами сообщила о том, что в октябре пользователи интернета по всему миру могут столкнуться с проблемами доступа во всемирную паутину. На это время запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имён.
11 октября произойдёт смена криптографических ключей, которые защищают сеть интернет. Ожидается, что в течение 48 часов у ряда пользователей возникнут трудности при использовании сети. Во время доступа к сайтам может появляться ошибка «server failure» или SERVFAIL.
Как сообщают «РИА Новости», использование криптоключей началось в 2010 году. Меняться они должны каждые 5 лет, но в 2015 году от этого отказались в виду неготовности провайдеров.
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