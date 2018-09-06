Перебои в работе интернета могут наблюдаться у пользователей 11 октября

11 октября произойдёт смена криптографических ключей, которые защищают сеть интернет. Ожидается, что в течение 48 часов у ряда пользователей возникнут трудности при использовании сети. Во время доступа к сайтам может появляться ошибка «server failure» или SERVFAIL.

Как сообщают «РИА Новости», использование криптоключей началось в 2010 году. Меняться они должны каждые 5 лет, но в 2015 году от этого отказались в виду неготовности провайдеров.