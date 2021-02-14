Свердловские школьники изобрели «умную» остановку общественного транспорта

Свердловские школьники изобрели «умную» остановку общественного транспорта

Сегодня, 15:23НаукаPhoto: Департамент информационной политики
Школьники и студенты из Каменска-Уральского разработали прототип «умной остановки», сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», учащимися школы и студентами техникума торговли и сервиса был спроектирован прототип остановочного комплекса с «умными» элементами. Среди функций — информационный дисплей, раздвижные двери из стекла, экологичные лавки, светодиодный контур освещения, камера наблюдения, USB-зарядка и бесплатный Wi-Fi. Возможно установка дополнительного модуля с обогревом.

Photo:Департамент информационной политики

При проектировании учитывался опыт экспертов ГИБДД, управления городским хозяйством и ряда других специалистов.

Проект был представлен вице-губернатору Свердловской области Алекскю Шмыкову. Он отметил, что производственные мощности при взаимодействии с подрастающим поколением смогут благоприятно влиять на внешний облик городов.

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