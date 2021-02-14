Свердловские школьники изобрели «умную» остановку общественного транспорта

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», учащимися школы и студентами техникума торговли и сервиса был спроектирован прототип остановочного комплекса с «умными» элементами. Среди функций — информационный дисплей, раздвижные двери из стекла, экологичные лавки, светодиодный контур освещения, камера наблюдения, USB-зарядка и бесплатный Wi-Fi. Возможно установка дополнительного модуля с обогревом.