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В Свердловской области и ХМАО произошел сбой в работе оператора Мотив
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области и ХМАО произошел сбой в работе оператора Мотив

Сегодня, 19:04НаукаФото: Медиахолдинг 1Mi
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