В Свердловской области и ХМАО произошел сбой в работе оператора Мотив
Вечером 17 марта в Свердловской области и ХМАО произошел сбой в работе сети Мотив. Авария на внутреннем оборудовании компании оставила без мобильной связи жителей Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других городов региона, также жалобы поступают из Сургута. Известно о проблемах в отправке сообщений и работе интернета.
Проблемы со связью жители Свердловской области и ХМАО почувствовали в районе 17 часов по уральскому времени. Абоненты Мотива стали жаловаться на недоступность звонков, задержку сообщений и проблемы с интернетом.
Причиной послужила авария на внутреннем оборудовании. В технической поддержке пользователям сообщают о том, что для поддержания работоспособности сети задействованы резервные каналы связи:
В настоящее время произошла крупная авария на внутреннем оборудовании компании. Уточнить сроки окончания работ не представляется возможным. На данный момент проводятся восстановительные работы, задействованы резервные каналы связи. Рекомендуем периодически перезагружать устройство и проверять работу SIM. От лица компании приношу Вам извинения за доставленные неудобства,публикуют пользователи ответы от техподдержки Мотива в сообществе компании ВКонтакте.
Сроков устранения и причины аварии в компании пока не называют.