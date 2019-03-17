В Свердловской области и ХМАО произошел сбой в работе оператора Мотив

Проблемы со связью жители Свердловской области и ХМАО почувствовали в районе 17 часов по уральскому времени. Абоненты Мотива стали жаловаться на недоступность звонков, задержку сообщений и проблемы с интернетом.

Причиной послужила авария на внутреннем оборудовании. В технической поддержке пользователям сообщают о том, что для поддержания работоспособности сети задействованы резервные каналы связи:

В настоящее время произошла крупная авария на внутреннем оборудовании компании. Уточнить сроки окончания работ не представляется возможным. На данный момент проводятся восстановительные работы, задействованы резервные каналы связи. Рекомендуем периодически перезагружать устройство и проверять работу SIM. От лица компании приношу Вам извинения за доставленные неудобства,публикуют пользователи ответы от техподдержки Мотива в сообществе компании ВКонтакте.