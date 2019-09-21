Обзор современного конструктора бизнес-сайтов uKit

Но среди многочисленных конструкторов существуют платформы, мгновенно завоевавшие популярность среди пользователей и сохраняющие ее многие годы. К числу таких сервисов относится конструктор бизнес-сайтов uKit.

Главным достоинством uKit является легкость использования. Простой и удобный визуальный редактор, в котором осуществляются все действия по созданию и настройке сайта, очень быстро освоит даже абсолютный новичок сайтостроения.

Благодаря стильным шаблонам и современным функциональным инструментам, созданные на платформе сайты не только имеют современный дизайн, но и способны справиться с любой поставленной бизнес-задачей: от проведения рекламной акции до организации полноценной онлайн-торговли.

Сергей Гаврилов, https://site-builders.ru

Шаблоны и дизайн

Конструктор располагает большой библиотекой бесплатных шаблонов, среди которых можно найти как тематические макеты для различных видов деятельности, так и универсальные. Все шаблоны являются адаптивными и построены по единой сетке, обеспечивающей целостность восприятия сайта.

Наряду с ними разработчики предлагают премиум макеты, имеющие более презентабельный внешний вид. Их можно приобрести за отдельную стоимость на тарифе Минимальный либо получить неограниченный доступ к коллекции, став владельцем одного из последующих тарифных планов.

Чтобы уникализировать шаблон не нужны знания html-кода и css-стилей. Все настройки осуществляются в удобном визуальном редакторе. Начинающие вебмастера могут воспользоваться готовыми цветовыми палитрами и шрифтовыми парами, более опытные – разработать собственные. «Оживить» дизайн можно с помощью анимации виджетов и иконок, плавающих блоков, видеофона для блоков, параллакса и других эффектов.

Структура страниц и сайта в целом также настраивается под конкретный проект. Поскольку все шаблоны состоят из отдельных блоков по типу лендинга, их количество и порядок расположения можно задавать самостоятельно.

Разработчики uKit существенно облегчили задачу наполнения сайтов для новичков, создав шаблоны различных блоков и служебных страниц. Кроме этого можно настроить отображение сайта отдельно для каждого устройства (десктоп-мобайл).

Дмитрий Луценко, https://uguide.ru

Функциональные возможности

Функциональные инструменты в uKit представлены виджетами, которые распределены по категориям:

Основные. Набор наиболее части используемых элементов (заголовки, изображения, текст, кнопки, иконки). Структура. Разделитель и пробел для отделения блоков друг от друга. Высоту пробела можно настроить вручную. Контент. Элементы сайта, необходимые для решения конкретных задач: карточки для оформления товаров (услуг, предложений), прайс-лист, таблицы (в т.ч. профессиональные) для структурирования большого объема информации, этапы и таймлайн для горизонтального и вертикального оформления списков, строка поиска по сайту, таймер для проведения рекламных компаний, отзывы и пр. Интернет-магазин. Встроенный модуль для организации онлайн-продаж. Внешние. Интегрированные инструменты: интернет-магазин Ecwid, панель с кнопками соцсетей «Поделиться» AddThis сайдбар, онлайн-калькулятор для расчета стоимости товаров и услуг с «плавающей» стоимостью. Медиа. Инструменты позволяют разместить на сайте видеоролики с различных источников (YouTube, Vimeo, RuTube или Facebook), музыкальные композиции с сервиса SoundCloud, а также загрузить любые файлы для скачивания пользователями. Контакты. Элементы взаимодействия с посетителями и клиентами: контактные данные, виджет заявки обратной связи для создания заявки или отзыва, заказ обратного звонка, интерактивная карта, виджеты онлайн-чата, организация email-рассылки. Социальные. Инструменты для социализации сайта: ссылки на аккаунты и группы в соцсетях, панель с кнопками «Поделиться», подписчики сообществ в различных соцсетях, сервис комментариев Disqus.

Все виджеты располагаются в боковой панели редактора и устанавливаются на сайт перетаскиванием мышью.

Бизнес-инструменты Поскольку uKit позиционируется как конструктор сайтов для бизнеса, разработчики позаботились о наличии необходимых инструментов для ведения онлайн-коммерции, а именно:

возможность подключения электронной подписи и ведения электронного документооборота с клиентами и партнерами согласно действующему законодательству РФ;

инструменты для соблюдения регламента по защите данных GDPR (шаблон страницы с политикой конфиденциальности, чекбокс на согласие с обработкой персональных данных в формах заявок и обратной связи);

интеграция сервиса AmoCRM для эффективного учета клиентов и сделок;

подключение сервиса «Единая касса» от Wallet One с возможностью формирования и отправки фискальных чеков;

подключение SSL-сертификата для работы по защищенному протоколу HTTPS и др.

SEO-настройки Базисом естественного поискового продвижения является качество и уникальность контента, грамотная структура и юзабилити. Дополнительные факторы в конструкторе настроены системно: файл robots.txt, ЧПУ страниц, метатеги для страниц сайта и атрибуты для изображений, запрет индексации, создание канонических ссылок. Проверить готовность сайта к регистрации в поисковиках можно с помощью встроенного визарда Продвижение.

Немалое значение при оценке сайта поисковыми роботами имеет доменное имя. uKit позволяет прикрепить собственный домен второго уровня либо приобрести таковой непосредственно из личного кабинета.

В панели управления сайтом также можно добавить сайт в поисковые системы Яндекс и Google и ускорить индексацию, подключить сервисы статистики, загрузить информацию о компании в Яндекс.Справочник для продвижения в региональной поисковой выдаче.

Итог uKit является коммерческой платформой и не предусматривает бесплатного тарифа, однако имеет тестовый 14-дневный период. Наличие четырех тарифных планов позволяет подобрать оптимальный вариант для проектов различного направления и масштаба. На сегодняшний день десятки тысяч предпринимателей, фрилансеров и арбитражников используют конструктор для решения различных бизнес-задач и получения прибыли.