В Екатеринбурге тестируют автоматизированную ферму

Система может работать круглый год, а управление не требует особых агрономических знаний и навыков. Многоярусная вертикальная ферма сама воспроизводит условия роста культур. Первый урожай ожидается через два месяца. На площади в 200 кв. метров можно собирать от двух тонн клубники в месяц, что позволит быстро окупить мини-ферму. Промышленная версия подойдет для помещений от 30 кв. метров и может быть увеличена до 1000 или более метров. Также планируется создать домашнюю версию, адаптированную под условия любого помещения.