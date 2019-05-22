В Екатеринбурге тестируют автоматизированную ферму

Резидент технопарка высоких технологий «Университетский» «АгроТехФарм» запатентовал полностью автоматическую технологию выращивания сельскохозяйственных культур, передает ekb.rbc.ru.
Система может работать круглый год, а управление не требует особых агрономических знаний и навыков. Многоярусная вертикальная ферма сама воспроизводит условия роста культур. Первый урожай ожидается через два месяца. На площади в 200 кв. метров можно собирать от двух тонн клубники в месяц, что позволит быстро окупить мини-ферму. Промышленная версия подойдет для помещений от 30 кв. метров и может быть увеличена до 1000 или более метров. Также планируется создать домашнюю версию, адаптированную под условия любого помещения.
Генеральный директор компании «АгроТехФарм» Илья Цигвинцев рассказал, что все системы будут устанавливаться под ключ, а в технопарке уже создан демонстрационный зал, в котором круглый год будут выращивать ягоды, салаты и зелень.