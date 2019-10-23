Едем учить китайский язык в Китай

Например, школа mymandarin.ru организует учебные поездки по изучению китайского языка в Китае в крупные ВУЗы Шанхая, Пекина, Циндао и других городов.

Отличный и эффективный способ выучить китайский - погрузиться в языковую среду. Вы сразу сможете отрабатывать полученные знания на практике. За счет постоянного общения с китайцами, обучение будет проходить быстрее - ваш словарный запас будет ежедневно пополняться новыми словами и фразами, вы быстрее привыкнете к произношению, узнаете сленговые выражения.

Видео Видео: mymandarin.ru

Особенности проведения языковых курсов в Китае при университете Поступить на курс при университете можно с любым уровнем подготовки. Перед зачислением абитуриенты проходят тестирование, по результатам которого всех распределяют по группам. Для каждого класса готовят программу, соответствующую уровню владения языком. На лекциях вы узнаете основу грамматики, лексики, фонетики и письма. Новый материал закрепляется на практике.

Занятия ведут в будние дни с утра и до обеда. В организованных поездках от языковой школы в стоимость часто включены экскурсии по достопримечательностям страны, мастер-классы и другие культурно-развлекательные мероприятия.

Вы можете поехать в Китай на краткосрочные курсы от двух недель до трех месяцев или годовые долгосрочные.

По завершении модуля, студенты сдают экзамены для подтверждения полученного уровня HSK, после чего получают сертификат или диплом.

В высших учебных заведениях КНР очень сильная образовательная система и высококвалифицированный преподавательский состав. Чтобы педагог мог преподавать иностранным гражданам, он обязан сдать государственные экзамены и подтвердить свою квалификацию.

Преимущества обращения в российские языковые школы для организации поездки в Китай Самый огромный плюс при обращении в центр изучения восточных языков в том, что все организационные вопросы по учебной поездке в Китай они берут на себя. Вам не нужно нервничать, искать время для сбора и подачи документов, паниковать, что не понимаете китайский при общении с представителем института. Сотрудники языковой школы сделают все необходимое, чтобы вы отправились в учебное путешествие.

Кроме того, пока вы будете жить в чужой стране, куратор из России всегда будет с вами на связи. Если возникнут вопросы или проблемы, вы всегда сможете к нему обратиться, а он оперативно все решит. Вам помогут:

собрать пакет документов на визу и для поступления в ВУЗ,

подберут для вас программу и выберут подходящий университет,

проведут переговоры с китайцами и зачислят вас на курс,

помогут в поиске жилья,

дадут подробную консультацию об особенностях проживания в КНР.

Изучение языка на его родине позволит вам получить более качественные результаты. А также это прекрасная возможность не только выучить язык, но и познакомиться с новой страной, весело и интересно провести время.

Материал подготовлен сайтом Мандарин.ру