На базе Сибирского кольцевого источника фотонов создадут 30 современных лабораторий

В Новосибирске стартовал восьмой по счету международный форум технологического развития “Технопром”. После начала мероприятия вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков торжественно заложили капсулу.

Примечательно, что возведение СКИФ запланировано в рамках реализации национального проекта “Наука и университеты”. Как сообщает tass.ru, на основе нацпроекта планируется запустить в работу более 30 новых лабораторий мирового уровня. Дмитрий Чернышенко уверен, что СКИФ выступит не только самым передовым источником синхротронного излучения поколения 4+, но и объектом коллективного пользования, где будут вестись исследовательские проекты во многих сферах научной деятельности. Данный масштабный инфраструктурный проект даст нашей стране возможность вывести фундаментальную науку на более передовой уровень, а вместе с тем – реализовывать прикладные исследования в материаловедении, физике твердого тела, нано- и биотехнологиях, медицине. Также вице-премьер говорит о том, что центр сможет принимать до 2 тысяч научных проектов каждый год. В настоящий момент ЦКП “СКИФ” представляет собой не имеющую аналогов научную установку класса “мегасайенс”, которая может вырабатывать рентгеновское излучение высокой интенсивности и с помощью этого анализировать структуру веществ любого состава на наноуровне. Но в марте этого года была опубликована информация о появлении цифрового двойника СКИФа, который является первым в мире подобным изобретением для установки класса “мегасайенс”. Цифровые двойники представляют собой виртуальные копии реальных объектов. Они достаточно гибкие и обладают способностями к обучению. Первоначально в них закладываются основные данные о своих прототипах, но постепенно они получают и усваивают новую информацию. Чернышенко подчеркивает, что такая установка будет служить для проведения фундаментальных и прикладных исследований на передовом уровне в современной научной сфере, которые не получится реализовать в других условиях. К примеру, с помощью установки станет возможным изучение атомарного состава вещества. Чернышенко отмечает, что такие исследования будут служить для будущего развития промышленности и экономики в России, для дальнейшего вхождения страны в список лидеров науки и исследования. Благодаря передовым исследованиям станет возможно получение новых знаний в многообразии отраслей – начиная от медицины и заканчивая синтезом новых химических элементов.

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