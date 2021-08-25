На базе Сибирского кольцевого источника фотонов создадут 30 современных лабораторий

На базе Сибирского кольцевого источника фотонов создадут 30 современных лабораторий
На базе Сибирского кольцевого источника фотонов создадут 30 современных лабораторий
Сегодня, 22:05НаукаФото: pxhere.com
В Новосибирске стартовал восьмой по счету международный форум технологического развития “Технопром”. После начала мероприятия вице-премьер России Дмитрий Чернышенко и глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков торжественно заложили капсулу.

Примечательно, что возведение СКИФ запланировано в рамках реализации национального проекта “Наука и университеты”. Как сообщает tass.ru, на основе нацпроекта планируется запустить в работу более 30 новых лабораторий мирового уровня.

Дмитрий Чернышенко уверен, что СКИФ выступит не только самым передовым источником синхротронного излучения поколения 4+, но и объектом коллективного пользования, где будут вестись исследовательские проекты во многих сферах научной деятельности. Данный масштабный инфраструктурный проект даст нашей стране возможность вывести фундаментальную науку на более передовой уровень, а вместе с тем – реализовывать прикладные исследования в материаловедении, физике твердого тела, нано- и биотехнологиях, медицине.

Также вице-премьер говорит о том, что центр сможет принимать до 2 тысяч научных проектов каждый год.

В настоящий момент ЦКП “СКИФ” представляет собой не имеющую аналогов научную установку класса “мегасайенс”, которая может вырабатывать рентгеновское излучение высокой интенсивности и с помощью этого анализировать структуру веществ любого состава на наноуровне. Но в марте этого года была опубликована информация о появлении цифрового двойника СКИФа, который является первым в мире подобным изобретением для установки класса “мегасайенс”. Цифровые двойники представляют собой виртуальные копии реальных объектов. Они достаточно гибкие и обладают способностями к обучению. Первоначально в них закладываются основные данные о своих прототипах, но постепенно они получают и усваивают новую информацию.

Чернышенко подчеркивает, что такая установка будет служить для проведения фундаментальных и прикладных исследований на передовом уровне в современной научной сфере, которые не получится реализовать в других условиях. К примеру, с помощью установки станет возможным изучение атомарного состава вещества.

Чернышенко отмечает, что такие исследования будут служить для будущего развития промышленности и экономики в России, для дальнейшего вхождения страны в список лидеров науки и исследования. Благодаря передовым исследованиям станет возможно получение новых знаний в многообразии отраслей – начиная от медицины и заканчивая синтезом новых химических элементов.

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