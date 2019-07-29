Инженер: древняя профессия будущего

Проявлять эту способность людям приходилось с древних времен. И сегодня сложно представить себе сферу жизни, где можно обойтись без участия инженера. Его работа – придумывать новые и модернизировать существующие технические решения. Востребованность в таких специалистах с каждым годом растет. Профессия входит в список не только самых актуальных в наши дни, но и в рейтинге профессий будущего.

На протяжении 75-ти лет Нижнетагильский технологический институт УрФУ ведет подготовку инженеров различных специальностей. Сегодня это 18 направлений от металлургии и машиностроения до транспортных средств специального назначения и робототехники. Традиционно институт набирает студентов на три формы обучения: очную, очно-заочную (вечернюю) и заочную. В этом году выросло количество мест на бюджетной основе. Уже несколько лет среди абитуриентов популярны «Строительство», «Информационные технологии», «Мехатроника». На одно из востребованных направлений - «Теплоэнергетика» - впервые открыт прием не только на вечернюю, но и на очную форму обучения.

Фото: НТИ (филиал) УрФУ

Машиностроение – одна из главных отраслей промышленности в любом государстве. Степень ее развития определяет, насколько высок уровень экономики в той или иной стране. Инженеры-машиностроители занимаются изготовлением машин и их деталей, а также оптимизируют работу механизмов. Такие специалисты востребованы на предприятиях машиностроительного, металлургического, ракетно-космического, оборонного комплексов и т.д.

Металлургическая промышленность – одна из самых развитых на Урале. Инженеры-металлурги владеют технологией изготовления черных и цветных металлов. Потребность в металле на мировом рынке постоянно растет, что делает профессию металлурга стабильно востребованной.

Среди работников ЕВРАЗ НТМК инженеры составляют примерно пятую часть. Конкретно в доменном цехе инженеры решают задачи, направленные на повышение эффективности доменного производства, по снижению выбросов и улучшению условий труда работников. Современный инженер – целеустремленный человек, желающий оптимизировать имеющееся оборудование или создать новое, с лучшими характеристиками. Сейчас инженерам комбината предстоит крупный проект – техническое перевооружение доменной печи №6,Константин Миронов, начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК, выпускник НТИ УрФУ:

Сфера информационных технологий – одна из современных и быстроразвивающихся. IT-инженеры разрабатывают компьютерное оборудование и программы. Дефицит квалифицированных кадров в этой отрасли еще сохраняется. Между тем, как запрос на новые цифровые технологии растет.

Инженеры находятся на передовой технологического прогресса, они творят Четвертую промышленную революцию. Президент и правительство ставят задачи цифровой трансформации. Об этом говорят и руководители регионов и мэры. А инженеры - это те люди, которые придумывают, как организовать технологические процессы развития. Сегодня инженер – это, вероятно, ключевая творческая специальность. Не случайно мы слышим о том, что воспитывать инженеров нужно уже с детсадовского возраста. Сегодня очень большая потребность в технических специалистах и инженерах не только в стране, но и в мире. Очень много говорится о том, что роботы будут заменять человека, но то, что роботы не смогут – это быть творцами, придумывать новое. Нужно будет решать задачи по обслуживанию роботов, придумывать новые алгоритмы – это как раз те направления, которые будут развиваться. Поэтому спрос на технических специалистов, потребность в инженерных знаниях и творчестве будут расти. Сегодня инженерное и техническое образование, пожалуй, самое перспективное,Сергей Королев, генеральный директор ООО «Иридиум», выпускник НТИ УрФУ

Фото: НТИ (филиал) УрФУ