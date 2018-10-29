Дмитрий Рогозин заявил о испытаниях беспилотного комбайна в Екатеринбурге

Беспилотный комбайн оснащен собственной системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС. Это позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой точностью.

Предприятие, которое разработало новую машину является одним из крупнейших предприятий в России. НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург) специализируется на разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники. В Роскосмосе разрабатывает системы управления ракет-носителей, пишет «Облгазета».