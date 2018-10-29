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Дмитрий Рогозин заявил о испытаниях беспилотного комбайна в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дмитрий Рогозин заявил о испытаниях беспилотного комбайна в Екатеринбурге

Сегодня, 06:30НаукаФото: Скриншот видео Дмитрия Рогозина в Facebook
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