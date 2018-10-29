Дмитрий Рогозин заявил о испытаниях беспилотного комбайна в Екатеринбурге
Сегодня, 06:30НаукаФото: Скриншот видео Дмитрия Рогозина в Facebook
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Екатеринбургское предприятие Роскосмоса НПО Автоматики им. академика Н. А. Семихатова провело успешное испытание своего нового изобретения.
Сюжеты: Екатеринбург
Беспилотный комбайн оснащен собственной системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС. Это позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой точностью.
Комбайнёры в России скоро потеряют работу,пошутил Дмитрий Рогозин в соцсетях.
Предприятие, которое разработало новую машину является одним из крупнейших предприятий в России. НПО автоматики имени академика Н.А. Семихатова (Екатеринбург) специализируется на разработке и изготовлении систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники. В Роскосмосе разрабатывает системы управления ракет-носителей, пишет «Облгазета».
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