4 и 25 февраля московские власти распорядились провести в образовательных учреждениях «Городской день профориентации»

В распоряжении московских властей, которое прислали в организациюсотрудники учебных заведений, говорится, что 27 января состоялосьпредварительное совещание по вопросу организации «профиориентационнойработы». В ходе него обсуждались вопросы привлечения к участию вмероприятиях «максимально широкого количества учащихся».

Российский студенчески союз считает, что «уловка» городских властей опроведении «профиориентационной работы» в дни акций оппозиционных силявляется ошибочным и абсурдным решением. Попытки давления со сторонычиновников на учащихся приводят к обратному эффекту – молодежь принимаетактивное участие в оппозиционных мероприятиях. Организаторы акций «Зачестные выборы» должны сказать спасибо функционерам органов власти, таккак их решения приводят к пропаганде и агитации в молодежной среде«уличной демократии».