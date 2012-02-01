На тесты вышел Renault Espace

Однако на этой неделе фотошпионами был замечен прототип нового Renault Espace, который хоть и облачен в старый кузов, но обладает новой подвеской, разработанной специально под пятое поколение Espace.

О проекте на данный момент известно не так много, оговаривается, что дизайн будет отдаленно напоминать Laguna и появятся удлиненный фары.