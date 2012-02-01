На тесты вышел Renault Espace
1 февраля 2012, 08:44ОбществоРОман БОТов
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О том, что компания Renault работает над следующим поколением Espace, мы знаем, только длится это уже порядка пяти лет, так как концепт Renault Espace был представлен еще в 2007 году, но те годы были не самыми удачными для выпуска на рынок минивэна, так как клиентов больше заботила мощь и динамичность.
Однако на этой неделе фотошпионами был замечен прототип нового Renault Espace, который хоть и облачен в старый кузов, но обладает новой подвеской, разработанной специально под пятое поколение Espace.
О проекте на данный момент известно не так много, оговаривается, что дизайн будет отдаленно напоминать Laguna и появятся удлиненный фары.
Нынешнее поколение Renault Espace присутствует на рынке с 2002 года, но в 2007 автомобиль получил обновление, поэтому можно говорить, что сейчас настало самое время для смены поколений. Основной отличительной особенностью новой версии можно назвать появление раздвижных дверей, облегчающих доступ к заднему ряду сидений.
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