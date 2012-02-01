В Нижнем Тагиле пройдет шествие и митинг под лозунгом «Ни одного голоса Путину, за город без Исаевой»

В Екатеринбурге в группе ВКонтакте, посвященной шествию и митинг,записалось более 13 тысяч участников. Не сталисключением и Нижний Тагил, где митинг пройдет под лозунгом«Ни одного голоса Путину, за город без Исаевой».

Тагильскиеорганизаторы в группеВКонтакте указывают,что шествие и митинг санкционированы. Начало шествия — в 13.00от магазина «Восток» (ул. Октябрьской революции, д. 1), окончание —в 13.30 у КДК «Современник», где сразу начнется митинг.

Времяпроведения митинга с 13.30 до 15.00, но, возможно, из-за погодныхусловий время акции будет сокращено. По данным разных сайтов прогнозовпогоды, 4 февраля днем ожидается от минус 13 до минус 16 (несколькотеплее, чем в будние дни на этой неделе). По этой же причине многиепотенциальные участники акции сомневаются в своем участии в шествии.

Всего о своем желании участвовать в акции 4 февраляв социальной группе ВКонтакте заявило более 200 человек, в аналогичных митингах 10 декабря у Драмтеатра и 18 декабря у КДК «Современник» каждыйраз собиралось около 150 участников.