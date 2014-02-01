На стадионах может быть возобновлена продажа пива
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Росалкогольрегулирование (РАР), данная инициатива была размещена на портале раскрытия информации еще в 2013-м году, однако решения по вопросу принято не было.
Инициатива РАР, отправленная в различные ведомства, предполагает возобновление продажи пива в общепитах, расположенных на спортивных объектах. Кроме того, согласно документу, торговать можно будет и другими алкогольными напитками – медовухой, сидром и так далее.
Стоит отметить, что работа над документом еще не закончена. Не решен вопрос о том, где будут располагаться точки питания с горячительными напитками.
Силовые ведомства, пишет «Коммерсантъ» с недоверием отнеслись к инициативе Росалкольрегулирования. Дело в том, что именно сотрудники МВД «страдают» от появления пьяных болельщиков на стадионах.
Напомним, в России запрет на продажу алкогольных напитков на стадионах был принят в 2005 году. В 2014 жизнь болельщиков сделали еще сложнее – с 20 января в стране начал действовать закон о болельщиках, регулирующий поведение фанатов во время спортивных состязаний.