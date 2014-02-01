На стадионах может быть возобновлена продажа пива

Инициатива РАР, отправленная в различные ведомства, предполагает возобновление продажи пива в общепитах, расположенных на спортивных объектах. Кроме того, согласно документу, торговать можно будет и другими алкогольными напитками – медовухой, сидром и так далее.

Стоит отметить, что работа над документом еще не закончена. Не решен вопрос о том, где будут располагаться точки питания с горячительными напитками.

Силовые ведомства, пишет «Коммерсантъ» с недоверием отнеслись к инициативе Росалкольрегулирования. Дело в том, что именно сотрудники МВД «страдают» от появления пьяных болельщиков на стадионах.