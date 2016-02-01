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На Урале ученые создают беспилотник для удобрения полей и отпугивания кабанов ультразвуком
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Урале ученые создают беспилотник для удобрения полей и отпугивания кабанов ультразвуком

1 февраля 2016, 08:25ОбществоАлександра Логинова
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