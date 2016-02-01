На Урале ученые создают беспилотник для удобрения полей и отпугивания кабанов ультразвуком

Летательные аппараты смогут распылять удобрения, а также отпугивать от них кабанов с помощью ультразвука. Об этом сообщил корр. ТАСС заместитель декана факультета транспортно-технологических машин и сервиса вуза Павел Кривоногов.

Наши беспилотники будут выполнять ряд функций, среди них - отслеживание территории сельхозугодий, распыление минеральных веществ и отпугивание некоторых животных с помощью ультразвука, например, кабанов, а также мелких вредителей, которые могут нанести урон. Итогом работы аппаратов станет создание удобной электронной карты для определения различных затрат. Возможность регулярно следить за ситуацией на полях и получать точные данные позволит быстро определить количество необходимых удобрений сказал он.

По словам разработчиков, первые образцы новых квадрокоптеров смогут применяться уже в следующем году в Уральском федеральном округе.

Проект реализуется при финансовой поддержке нашего вуза, примерная стоимость одного дрона - 100-150 тысяч рублей. В дальнейшем мы планируем предложить технологию и другим российским регионам, так как это не только экономит человеческие ресурсы, но и позволяет оперативно получать информацию о происходящем на любой территории в режиме онлайн и реагировать на любые ЧС добавил Кривоногов.