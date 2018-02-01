Морозы снова придут в Нижний Тагил

По данным Уральского гидрометеорологического центра, в ближайшие два дня в Нижнем Тагиле похолодает.

Температура воздуха ночью 1 и 2 февраля составит от -26 до -30 градусов. Днем в это время будет наблюдаться переменная облачность, станет значительно теплее: от -8 до -13 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют несущественные осадки в виде снега.

В выходные, 3 и 4 февраля, также обещают небольшой снег, температура воздуха прогреется до -10 градусов.