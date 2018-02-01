Морозы снова придут в Нижний Тагил
1 февраля, 10:35ОбществоНаталья Саламатова
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В Нижнем Тагиле вновь ожидаются морозные ночи. Столбик термометра в первые два дня февраля опустится до -30 градусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
По данным Уральского гидрометеорологического центра, в ближайшие два дня в Нижнем Тагиле похолодает.
Температура воздуха ночью 1 и 2 февраля составит от -26 до -30 градусов. Днем в это время будет наблюдаться переменная облачность, станет значительно теплее: от -8 до -13 градусов по Цельсию. Синоптики прогнозируют несущественные осадки в виде снега.
В выходные, 3 и 4 февраля, также обещают небольшой снег, температура воздуха прогреется до -10 градусов.
Напомним, что в конце января в Нижнем Тагиле было объявлено экстренное предупреждение о морозах в -40 градусов. Температура воздуха опускалась на 7-10 градусов ниже привычной климатической нормы.
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