Рекордное количество суицидального контента зафиксировано в России за 2017 год

Рекордное количество суицидального контента, распространяемого посредством социальных сетей, было выявлено Роспотребнадзором в 2017 году. Если в 2016 году надзорный орган зафиксировал 4,8 тыс. материалов, то в 2017 количество превысило 20 тыс.