Рекордное количество суицидального контента зафиксировано в России за 2017 год
1 февраля, 22:05Общество
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За прошедший год надзорные органы выявили более 20 тыс. материалов, признанных незаконными.
Рекордное количество суицидального контента, распространяемого посредством социальных сетей, было выявлено Роспотребнадзором в 2017 году. Если в 2016 году надзорный орган зафиксировал 4,8 тыс. материалов, то в 2017 количество превысило 20 тыс.
По информации «Известий», жалобы на «группы смерти» в сети и иные материалы, содержащие способы совершения самоубийства, поступают от обычных граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и государственных органов.
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